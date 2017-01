Rapaz matou idoso em Rinópolis para comprar drogas, aponta Polícia Civil

A Polícia Civil de Rinópolis deteve na manhã desta sexta-feira (20) o suspeito de matar o idoso de 88 anos, no Jardim Bernadeli. Para comprar drogas, o indivíduo de 26 anos invadiu o local e, com uma faca, desferiu quatro golpes na vítima, segundo informou a corporação. O caso foi registrado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Do local, foram subtraídos R$ 300.

De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP), há pelo menos 10 anos não há registros de latrocínio na cidade.

Conforme o delegado Flávio Delgado de Melo, a corporação recebeu informações anônimas que levaram a corporação até o indivíduo. Uma situação que “entregou” o suspeito foi uma mancha de sangue em suas vestes, que ele não tinha visto.

Com os dados, os policiais foram até a casa do suspeito, que fica no mesmo bairro da vítima. Após conversas, o rapaz confessou o crime e alegou que era para “comprar drogas”. “Ele invadiu o local e, logo que abriu a porta, empurrou a vítima, que caiu ao solo, pegou uma faca e atingiu dois golpes no peito, na altura do coração, e dois no pescoço”, relatou o delegado.

O suspeito, então, pegou o dinheiro e fugiu, levando a arma do crime. Melo ainda contou que o autor acabou confessando o crime e indicou onde a faca estava. Ele a escondeu no quintal de uma casa abandonada.

De acordo com o delegado, o indivíduo permanece à disposição da Justiça e foi encaminhado para a Cadeia de Lutécia (SP).

Localização

O corpo do idoso foi encontrado às 19h desta quinta-feira (19), em sua casa. De acordo com informações da Polícia Militar, o homem possuía dois cortes no pescoço, supostamente feitos com golpes de faca.

Segundo a corporação, um vizinho da vítima foi procurá-la em sua residência e encontrou o corpo. Ele acionou a polícia para comparecer ao local. Quando o vizinho chegou ao imóvel, encontrou apenas a vítima.