Prova da terceira edição do Vestibular UniFAI 2017 é neste domingo

O Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) aplica neste domingo, 22, a terceira edição Vestibular 2017 da Instituição. As vagas estão distribuídas em 35 opções de cursos de graduação nas áreas de Agrárias, Biológicas, Exatas e Humanas (exceto Medicina, que tem Vestibular separado). As inscrições se encerraram na quinta-feira, 19.

As provas serão a partir das 13 horas no Câmpus II (na avenida Francisco Bellusci, 1.000), com prazo de duração estipulado em quatro horas. O candidato deve comparecer ao local com pelo menos 30 minutos de antecedência e ter um documento de identificação pessoal em mãos.

O Gabarito Oficial da prova estará disponível a partir das 14 horas da segunda-feira, 23, no hotsite www.unifai.com.br/vestibular. Já o Resultado Oficial será divulgado na quinta-feira, 26, também pela internet.

Os aprovados no terceiro Vestibular 2017 da UniFAI poderão efetuar suas matrículas nos dias 30 e 31 de janeiro e 1º de fevereiro na Central de Comunicação do Câmpus I (na rua Nove de Julho, 730).

Convênios e bolsas

A UniFAI mantém convênios com o Programa Escola da Família, Programa de Bolsas para Instituições Públicas, Privadas e Cooperativas (Probin), Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica (Pibic) e o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid), que oferece bolsas de estudos de até 100% aos alunos dos cursos de licenciatura.

Mais informações podem ser obtidas no Portal www.unifai.com.br ou pelo telefone (18) 3502-7010.