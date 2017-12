1º Parapuã Rodeio Bulls tem início nesta quinta-feira (7) e segue até o próximo domingo (10), com shows sertanejos em Parapuã. Além das atrações musicais, terá a disputa do rodeio em touros, parque de diversões, praça de alimentação e boate.

A expectativa dos organizadores é que a festa seja a maior da história de Parapuã, com grade de shows e estrutura similar aos grandes eventos da região. “Estamos confiantes. A população de Parapuã e toda a região já aderiram à festa, que vem sendo preparada com muito carinho para festejar o aniversário da cidade”, comenta Diego Sanchez, da Agix Produções. O evento marca os 72 anos de Parapuã.

Quem abre a festa, nesta quinta, é a dupla Matogrosso & Mathias. Já na sexta-feira (8), quem se apresenta é Day & Lara – entrada franca. No sábado (9) é a vez da dupla Munhoz e Mariano. No domingo (10), a animação fica por conta de João Pedro & Cristiano, também com entrada franca.

Além dos shows, outra marca do Parapuã Rodeio Bulls deve ser as montarias. A festa fará parte do Circuito Agix Bulls de Rodeio, que conta com boiadas renomadas e peões de destaque no país.

“Estamos trazendo um evento nunca antes visto na cidade, feita com e por profissionais que prezam a qualidade. Por isso, convido toda a região a prestigiar esta grande festa”, convida o organizador.

O Parapuã Rodeio Bulls é organizado pela Agix Produções e conta com apoio da Prefeitura e Câmara de Parapuã.