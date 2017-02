Projeto Guri de Adamantina oferece 248 vagas para cursos musicais

O Polo do Projeto Guri de Adamantina abre inscrições para cursos gratuitos de instrumentos musicais, canto coral e iniciação musical. Segundo a coordenadora, Andréia Aidar Mantovani estão disponíveis 248 vagas.Os cursos oferecidos são: violino, viola de arco, violoncelo, contrabaixo acústico, saxofone, clarinete, flauta transversal, trompete, trombone, eufônio, percussão (bateria) e canto coral.

São 42 vagas para o período da manhã e 206 vagas para o período da tarde. As aulas são ministradas as terças e quintas-feiras, das 9h às 11h e das 13h30 às 18h.

Matrícula

Para efetuar a matrícula é necessário ter entre 6 e 18 anos incompletos e comparecer diretamente ao polo, acompanhados pelos pais ou responsável, portando RG ou certidão de nascimento, comprovante de matrícula escolar e/ou declaração de frequência escolar referente ao semestre, comprovante de endereço e documento do pai ou responsável. Não é preciso ter conhecimento prévio de música, nem possuir instrumento ou realizar testes seletivos. As matrículas encerram no dia 24 de fevereiro.

Programa

O Projeto Guri é um programa de formação musical da Secretaria de Estado da Cultura voltado para crianças e adolescentes que oferece aulas de instrumentos musicais, canto coral e iniciação musical.

Serviço

Polo do Projeto Guri de Adamantina está localizado na alameda Gervásio Rodolpho Pozzeti, 48, Vila Olivero. Mais informações pelo site projetoguri.org.br/matriculas ou pelo telefone 3522-2263.