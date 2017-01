Processo de sondagem de terreno inicia obras do Bloco V

O Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) deu início a um dos maiores projetos da Instituição para 2017, que é a construção do Bloco V no Câmpus II.

O projeto está sendo desenvolvido por uma equipe do curso de Engenharia Civil da UniFAI, chefiada pelo coordenador do curso, Prof. Dr. Bruno do Vale Silva, e o docente Prof. Esp. Roberto Kiyoshi Ito.

Na última semana de dezembro de 2016 e já na primeira semana deste ano, a Nature Consultoria Ambiental, uma empresa especializada, realizou o serviço de Sondagem SPT no terreno que receberá a obra.

Também conhecido como sondagem à percussão ou sondagem de simples reconhecimento, a Sondagem STP é um processo de exploração e reconhecimento do solo, largamente utilizado na engenharia civil para se obter subsídios que irão definir o tipo e o dimensionamento das fundações que servirão de base para uma edificação. A sigla SPT tem origem no inglês (standard penetration test) e significa ensaio de penetração padrão.

Após a conclusão desse processo, em um segundo momento, a direção da UniFAI fará a licitação e contratação de uma empresa especializada para o serviço da construção do Bloco V. Ainda não é possível precisar o número exato de salas a serem construídas devido à análise do espaço disponível na área prevista para abrigar o novo bloco.

“O preparo do terreno para o início da construção do Bloco V, propriamente dito, será iniciado já nas primeiras semanas de fevereiro. Esse bloco será muito importante, pois propiciará uma estrutura moderna e adequada para comportar os cursos da área de Saúde, principalmente a Medicina”, avaliou o diretor geral pró-tempore da UniFAI, Prof. Dr. José Luiz Vieira de Oliveira.