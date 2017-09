De sexta-feira (25) e até 8 de setembro, os beneficiários do INSS recebem a primeira parcela do 13.º salário, junto com o pagamento referente a agosto. Na agência da Previdência Social de Adamantina, que também atende Mariápolis, Flórida Paulista, Pacaembu, Irapuru e Flora Rica, 20.932 beneficiários receberão o valor de R$ 13.260.432,91, acréscimo que impulsionará a economia da microrregião.

O valor da primeira parcela do 13.º para a maioria dos beneficiários equivale a 50% do rendimento mensal. A exceção é para quem teve o benefício iniciado depois de janeiro deste ano. Nesse caso, a parcela do 13.º é proporcional.

O desconto do imposto de renda não vai ser feito nesta primeira parcela e, sim, no fim do ano, quando vai ser paga a segunda parte do 13.º. O beneficiário do INSS pode verificar seu extrato de pagamento, com o valor do benefício e da parcela do 13.º, no site meu.inss.gov.br, no link histórico de crédito de benefício. Para isso, é necessário criar senha no próprio site.

No Estado de São Paulo, serão pagos R$ 5,6 bilhões a 6,7 milhões de beneficiários. A data do pagamento é definida com base no valor da aposentadoria, da pensão ou do auxílio e também pelo número final do benefício. E, no País, o valor total dessa parcela é de R$ 19,8 bilhões, que serão pagos a 29,2 milhões de aposentados, pensionistas e outros beneficiários do INSS.

Benefícios à economia

O presidente do Sincomercio Nova Alta Paulista (Sindicato do Comércio Varejista), Sérgio Vanderlei da Silva, destaca os benefícios para economia da microrregião. “Toda injeção de dinheiro por parte do Governo na economia é sempre muito bem vinda. Seja da liberação de FGTS, salários, 13º ou outro benefício, esse dinheiro contribui para o rendimento familiar. As pessoas pagam suas contas atrasadas e acabam consumindo no comércio local”, explica.