Presidente da OAB faz balanço e revela os desafios para 2017

O presidente da 59ª subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Adamantina, Hélio Vieira Malheiros Júnior, completa o primeiro ano de mandato e cita avanços conquistados na sua gestão e os desafios para o próximo ano. “Ao assumirmos no início de 2016, nossos principais objetivos eram o aumento no número de palestras e diversificação de temas de interesse da advocacia, para aperfeiçoamento do conhecimento da classe; o fortalecimento do Projeto ‘OAB Concilia’ que visa a conciliação antes da propositura de ações; a oportunidade de descentralizar nossas atividades através de Comissões; o auxílio no combate a corrupção; a elaboração de nova cartilha do Projeto ‘OAB Vai a Escola’; aumentar as atividades sociais através da Comissão de Ação Social e Comissão da Mulher Advogada; sermos rigorosos na apuração dos desvios éticos e com a mesma energia sermos combativos na defesa de nossas prerrogativas”, enumera.

Conquistas

Malheiros lista as principais conquistas e realizações neste primeiro ano de mandato. “Acredito que esse primeiro ano foi muito produtivo, mais do que esperado. As Comissões trabalharam com afinco para melhor servir ao cidadão, destacando a Comissão de Ação Social que fez duas brilhantes campanhas esse ano. A primeira de arrecadação de agasalhos e a segunda de arrecadação de brinquedos. Alavancamos o Projeto ‘OAB Concilia’ que fez audiências conciliatórias quase que semanalmente na Casa da Advocacia. Também estamos cumprindo com nossas obrigações e defesa da ética da classe”, garante o presidente.

Parceria com a comunidade

O presidente também comemora o desempenho da OAB/Adamantina junto à sociedade. “Destaco, sobretudo, o primeiro ciclo de entrevistas de candidatos a Prefeito da história de Adamantina promovido pela OAB. O dia em que realizamos a entrevista ao pretenso chefe do Executivo Municipal, muito embora termos convidados ambos os candidatos, apenas um se dispôs a destacar o seu Plano de Governo. Mas, ambos assumiram antes das eleições o compromisso das 10 propostas da OAB no combate a corrupção, esse mal gravíssimo que está dilacerando nossa sociedade. Já, com relação ao nosso serviço social, destaco nossa festiva de fim de ano que destina toda a renda para o IAMA e Rede Feminina de Combate ao Câncer. Destacamos ainda o bom trabalho feito por nossos advogados no atendimento do Convênio da Assistência Judiciária Gratuita, com mais de 500 atendimentos feitos mensalmente na sede da Casa da Advocacia”, explica.

Desafios para 2017

Malheiros também revelou ao IMPACTO quais os desafios que enfrentará em 2017. “Temos um projeto maravilhoso que será realizado junto ao nono ano do Ensino Fundamental e primeiro ano do Ensino Médio nas escolas de Adamantina, em parceira com a UniFAI e a Comissão da ‘OAB vai a Escola’, que levará aos adolescentes assuntos como direitos e garantias constitucionais, cidadania, combate as drogas, direito de família e Estatuto da Criança e Adolescente, direitos e deveres no primeiro emprego e noções da Consolidação das Leis do Trabalho, enfim, temas diversificados de interesse da cidadania. Além disso, vamos fortalecer todos os nossos projetos em andamento, ainda visando o aperfeiçoamento do profissional e melhor atendimento ao cidadão’, conclui o presidente.

O mandato de Hélio Vieira Malheiros Júnior segue até o dia 31 de dezembro de 2018.