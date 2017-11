A Prefeitura de Adamantina quer arrecadar ao menos R$ 1,4 milhão para os cofres municipais com a venda de 13 imóveis, em diversas localidades da cidade. A licitação na modalidade concorrência pública foi aberta na quarta-feira (22).

São 11 terrenos e dois imóveis urbanos localizados no centro, Jardim Adamantina, Jardim Bela Vista, Área Comercial I, Parque Itamarati, Vila Cicma, Distrito Industrial, Vila Jamil de Lima, Vila Olivero, Jardim Europa e próximo ao Parque dos Pioneiros. A data da sessão do certame está marcada para 10 de janeiro de 2.018.

Informações complementares podem ser obtidas no site da Prefeitura de Adamantina (www.adamantina.sp.gov.br), pessoalmente no Departamento de Licitações (3º andar do Paço Municipal) das 8h às 11h e das 13h às 17h30, e pelos telefones (18) 3502-9010 e 3502-9045.

Imóveis

01 | Imóvel de 250 m² | Jardim Adamantina | Lance inicial: R$ 30.000,00

02 | Imóvel de 262,5 m² | Jardim Bela Vista | Lance inicial: R$ 35.000,00

03 | Imóvel de 1.014,92 m² | Área Comercial I (Rua Carlos Pegoraro) | Lance inicial: R$ 190.000,00

04 | Imóvel de 384 m² | Jardim Itamarati | Lance inicial: R$ 35.000,00

05 | Imóvel de 384 m² | Centro | Lance inicial: R$ 100.000,00

06 | Imóvel de 384 m² | Centro | Lance inicial: R$ 100.000,00

07 | Imóvel de 335 m² | Jardim Jardim Bela Vista | Lance inicial: R$ 25.000,00

08 | Imóvel de 420 m² | Vila Cicma | Lance inicial: R$ 40.000,00

09 | Imóvel de 2.431,64 m² | Distrito Industrial (Av. Francisco Bellusci) | Lance inicial: R$ 480.000,00

10 | Imóvel de 414 m² | Vila Jamil de Lima | Lance inicial: R$ 45.000,00

11 | Imóvel de 360 m² | Vila Olivero | Lance inicial: R$ 40.000,00

12 | Imóvel de 338,71 m² | Jardim Europa | Lance inicial: R$ 30.000,00

13 | Imóvel de 1.350,62 m² | Parque dos Pioneiros | Lance inicial: R$ 250.000,00