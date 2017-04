“Prefeitura perde R$ 25 mil com evaporação de gasolina”, afirma Alcio

Um fato comum nos postos de combustíveis trouxe prejuízo de mais de R$ 25 mil para a Prefeitura de Adamantina somente neste ano. Ao abastecer o tanque do Almoxarifado Municipal, parte da gasolina utilizada nos veículos se transforma em vapor e é evaporada na atmosfera.

A constatação foi do vereador Alcio Ikeda (PTN), que utilizou a tribuna da Câmara na sessão de segunda-feira (20) para denunciar o fato. “Gostaria de relembrar uma indicação que fiz em 6 de fevereiro, primeira sessão ordinária do ano, sobre a evaporação de combustível. No começo de 2017, constatei o excesso de evaporação do combustível no almoxarifado da Prefeitura. O Município compra do fornecedor a gasolina, que vem para o tanque do almoxarifado e existe uma evaporação, natural em todos os postos de combustíveis. No momento da gasolina ser colocada no tanque, acontece este processo de evaporação, cerca de 10% do valor da carga é perdida”, explica.

Devido ao prejuízo, o parlamentar fez indicação ao secretário de Finanças, João Lopes, para avaliar a viabilidade de abastecer a frota municipal nos postos da cidade, ao invés de comprar o combustível, pois a diferença no preço é de apenas R$ 0,05. “Com a evaporação, a Prefeitura paga aproximadamente R$ 3,88 no litro da gasolina, valor calculado antes do dia 6, quando feita a indicação. Mais de R$ 25 mil saindo dos cofres da Prefeitura e indo pro ar”, diz indignado.

Ainda, segundo o vereador, neste período de alerta a Prefeitura licitou novamente o serviço. “Continua evaporando e continuará perdendo dinheiro”.

De acordo com relatório do Almoxarifado Municipal, em janeiro o prejuízo com evaporação foi de R$ 9.847,87, em fevereiro de R$ 10.539,02 e até 16 de março, o montante é de R$ 5.302,51. “Gostaria de pedir o apoio do João Lopes, secretário de Finanças, que sempre que me vê, diz: ´Alcio, você precisa enxergar o lado da prefeitura, não é só fazer pedido de cidadão, de funcionário´. João, no dia 6 de fevereiro enxerguei o lado da Prefeitura e informei vocês através de indicação. Agora, faço outra cobrança, enxergando o lado da Prefeitura. E constatamos falhas de gestão”, finaliza.