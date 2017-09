A Prefeitura de Adamantina e a Defesa Civil do Estado de São Paulo entregam, nesta sexta-feira (15), ponte sobre o Córrego do Rancho, localizada na ADM 267, bairro Boa Vista.

As obras, provenientes do convênio 029/2.014, firmado entre o Município e a Casa Militar, custaram R$ 437.432,72, sendo R$ 100.437,42 de contrapartida da Prefeitura.

A secretária chefe da Casa Militar e coordenadora estadual de Defesa Civil, Coronel PM Helena dos Santos Reis, estará presente na cidade para entrega da ponte.

Outros pedidos

Na terça-feira (12), o prefeito Márcio Cardim (DEM) se reuniu com a Coronel PM Helena, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, oportunidade que reafirmou pedido para construção de outras três pontes, levadas pelas chuvas no início do ano, e apresentou prestação de contas da ponte sobre o Córrego do Rancho, que será inaugurada nesta sexta.