Prefeitura de Adamantina abre processo seletivo para estagiários

Valor da com bolsa auxílio é de R$ 510. Inscrições prosseguem até quinta-feira (26), no Paço Municipal.

A Prefeitura de Adamantina, abre a partir desta quarta-feira (18) inscrições para estudantes interessados em participar do processo seletivo para estágio remunerado. O valor da bolsa-auxílio é de R$ 510. A jornada de trabalho não poderá ultrapassar seis horas diárias e 30 horas semanais.

As funções serão distribuídas nos Departamentos da Prefeitura , de acordo com a área de formação do aluno.

Cursos

Poderão se inscrever todos os alunos devidamente matriculados na UniFAI (Centro Universitário de Adamantina), a partir do 1º termo até o penúltimo termo, nos cursos de Administração, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Econômicas, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Ambiental (Noturno), Engenharia de Alimentos, Farmácia, Geografia, História, Jornalismo, Letras, Matemática, Nutrição, Pedagogia, Publicidade e Propaganda, Tecnologia em Agronegócio, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Gestão Comercial, Tecnologia em Sistemas para Internet.

Documentos

Para a inscrição, o candidato deverá se apresentar munido dos seguintes documentos: ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada (disponível no local de inscrição e no site da Prefeitura); cópia de documento de identidade (RG); documento que comprove estar regularmente matriculado na UniFAI e comprovante de endereço.

Prazo

As inscrições serão recebidas até 26 de janeiro de 2017, das 9h às 16h, no Departamento de Recursos Humanos, localizado no 6º andar do Paço Municipal, na Rua Osvaldo Cruz, n.º 262, Centro.

Edital

O edital completo e a ficha de inscrição estão disponíveis no site da Prefeitura: Edital de Processo Seletivo nº 01/2017.

Provas

As provas serão realizadas no dia 28 de janeiro de 2017, às 14h, no prédio da E.M.E.F “Profª Teruyo Kikuta”, localizada na Rua dos Jasmins, n.º 154, Vila Jardim.