A Prefeitura de Adamantina confirmou que o Município sediará os Jogos Regionais da 7ª Região Esportiva do Estado de São Paulo apenas em 2.019. Administração Municipal também anunciou prêmio de consolação à cidade por ter sido passada pra trás: a realização dos Jogos Estudantis do Estado de São Paulo no próximo ano.

No último dia 12, o prefeito Márcio Cardim (DEM) e o reitor da UniFAI (Centro Universitário de Adamantina), Paulo Sérgio da Silva, se encontraram com o secretário de esportes Paulo Maiurino, deputado federal suplente Ricardo Bentinho e o secretário adjunto do vice-governador, Vinicius Camarinha, para tratar da participação do município de Adamantina nos Jogos do Estado. Ficou definido que em 2.018 a cidade sediará os Jori (Jogos dos Idosos) em fevereiro, as finais dos Jogos Estudantis do Estado de São Paulo em junho e, para 2.019, ficou acordado que Adamantina sediará os Jogos Regionais, caso não seja passada para trás novamente.

Durante a coletiva de imprensa na terça-feira (19), o prefeito explicou o impasse, considerado político. “A mudança ocorreu por determinação do secretário. Protocolamos o pedido em março para sediar os Jogos Regionais de 2.018, fomos o único município que protocolou. Marília protocolou interesse somente no final de setembro ou início de outubro. E o secretário estadual determinou em agosto que a competição seria em Adamantina, autorizando a divulgação. Por uma parcialidade política, por decisão dele, pois 2.018 é ano político, teve essa decisão. Mas, fomos agraciados com os Jogos Escolares, que também é uma competição importante, já que a final estadual será em Adamantina. Serão cerca de 3 mil crianças, de 12 a 14 anos, que estarão aqui e, nesta faixa de idade, com certeza também virão pais e familiares. Enquanto nos Jogos Regionais e o Jori são montados alojamentos e cozinhas para atender os atletas, nos Jogos Escolares os competidores têm que se hospedar na cidade e nos municípios vizinhos e se alimentar nos restaurantes le lanchonetes, o que movimentará a economia do dia 13 ao dia 23 de junho. E, para 2.019, foi confirmado os Jogos Regionais para Adamantina. Porém, será outro governador, outro secretário, então temos que aguardar”, disse.