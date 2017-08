No dia seguinte ao acidente que resultou na morte de uma criança de 6 anos, a Prefeitura de Adamantina bloqueou os brinquedos destinados aos cadeirantes no Parque dos Pioneiros e no campo do Marroco, que fica na vila Joaquina. Os equipamentos foram travados com correntes e cadeados nesta segunda-feira (28), impossibilitando a utilização até o término das investigações.

Em entrevista ao G1, a delegada Patrícia Tranche Vasques – responsável pelo caso -, afirmou que haverá a instauração do procedimento policial e todos os laudos possíveis serão requisitados. O objetivo é apurar a autoria, os fatos e as condições em que ocorreu o óbito da criança.

“Costumo, nestes casos de fatalidades, aguardar o luto da família, respeitar o luto da família, para depois começar a colher oitivas com os pais, familiares e todos os envolvidos com a vítima”, declarou a delegada nesta segunda-feira (28), ao G1.

O inquérito será instaurado com a chegada do laudo necroscópico da vítima. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a criança foi atingida na cabeça por um balanço construído para cadeirantes. O garoto não tinha nenhum tipo de deficiência.

O corpo do menino foi sepultado na tarde desta segunda-feira (28), no Cemitério Municipal de Adamantina.