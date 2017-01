Prefeitura de Adamantina antecipa pagamento do salário de dezembro

A Prefeitura do Município de Adamantina informa a seus servidores que o salário da competência do mês de dezembro estará disponível nesta sexta (30), podendo ser sacado nos caixas eletrônicos, em razão das agências bancárias não terem expediente.

“O pagamento do salário aos servidores dentro da mesma competência foi possível em razão das medidas de economia tomadas ao longo do ano, bem como do pagamento dos tributos de competência municipal pelos munícipes. É com grande satisfação que informamos o pagamento do salário aos servidores no dia 30 de dezembro”, destaca o prefeito João Eduardo Barbosa Pacheco.