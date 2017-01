Prefeito vistoria obras da Delegacia Seccional e UPA

O Prefeito do Município de Adamantina, Márcio Cardim, realizou vistoria nas obras da Delegacia Seccional de Polícia Civil e Unidade de Pronto Atendimento (UPA) nesta quarta, 4, acompanhado pelo Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Paulo Purificação e pelo engenheiro civil Rodrigo Martins Gumiero.

Delegacia Seccional

O projeto do novo prédio da Delegacia Seccional de Polícia, que se encontra na fase de construção do segundo pavimento, prevê a construção de 2.209,94 m², distribuídos em dois pavimentos. O térreo contará com auditório para mais de cem pessoas, recepção, sala de espera, arquivo, gabinete para delegado e para assistente, almoxarifado, departamento pessoal, cartório, refeitório, copa, cozinha, banheiros coletivos e acessíveis e estacionamento. No pavimento superior,estão previstos os alojamentos feminino e masculino, além de sala de arquivo, de treinamento e de reuniões, área de descanso, sala do guardião, copa e banheiros.

Unidade de Pronto Atendimento (UPA)

A edificação para abrigar a Unidade de Pronto Atendimento, objeto do contrato nº. 140/2011 com o Ministério da Saúde do Governo Federal, não está em funcionamento desde sua conclusão em 2012.