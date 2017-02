Cardim e vereadores participam de audiência na Funasa em São Paulo

O Prefeito do Município de Adamantina, Márcio Cardim, os vereadores Alcio Ikeda e Acácio Rocha, e o Diretor Geral do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) Prof. Dr. José Luiz Vieira de Oliveira participaram de audiência com o Superintendente Estadual de São Paulo, da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), Daniel Kenji Tokuzumi, no dia 1º de fevereiro, na sede do referido órgão, na cidade de São Paulo.

A audiência possibilitou conhecer os programas da Funasa voltados ao saneamento básico, gestão de resíduos sólidos (coleta de lixo e aterro sanitário) e outras possibilidades que podem ser buscadas pela Prefeitura, por meio de projetos e convênios, junto à FUNASA.

Na oportunidade, o superintendente Daniel Kenji Tokuzumi foi convidado pelo Diretor Geral da UniFAI José Luiz para realizar palestra aos estudantes, o que será alinhado entre as partes.