Carlos Ananias Júnior relata a situação que encontrou a Prefeitura de Lucélia

Em entrevista ao IMPACTO, o prefeito Carlos Ananias Júnior falou sobre a situação em que encontrou a Administração Municipal, as prioridades de governo e como pretende se relacionar com o Legislativo, que foi conturbado na gestão de Osvaldo Saldanha.

Além disso, o novo prefeito destacou que assumiu a Prefeitura sem informações necessárias para sua Administração, pois a equipe de transição não teve acesso. “Assim que ganhamos à eleição em outubro de 2016 formamos nossa equipe de transição para que, junto com a gestão anterior, pudéssemos ter real conhecimento de como estaria a Prefeitura de Lucélia em todos os aspectos. Não logramos muito êxito neste período, muitas informações, que seriam necessárias, não nos foram passadas”, enfatiza.

Confira a entrevista:

Em qual situação assumiu a Prefeitura de Lucélia?

Logo que assumimos, no dia 2 de janeiro, nos reunimos com alguns colaboradores e juntos estamos fazendo um levantamento geral, incluindo financeiro (receitas e despesas), patrimonial (alguns logradouros municipais estão ociosos, gerando um alto custo com alugueis para acomodar os departamentos), frota (grande parte sucateada e colocando em risco a vida dos colaboradores), na área da Saúde, enfim, em todas as áreas teremos adequações e assim, que possível, divulgaremos um balanço sobre a real situação em que encontramos a Prefeitura.

A maioria gestores do país iniciou os mandatos cortando gastos devido à crise financeira que atinge os municípios. Qual a situação de Lucélia?

Como relatado, estamos realizando um balanço financeiro que norteará nossas ações. De antemão, digo que não será fácil e uma de nossas primeiras ações na eminência de equilibrar as contas públicas, é deixar de pagar tantos alugueis sendo que temos espaço suficiente para abrigar todos os departamentos municipais em prédios nossos, evidentemente, após algumas adequações.

Quais os principais desafios a serem enfrentados pela Administração Municipal?

Com certeza, o equilíbrio das contas, honrar o pagamento dos fornecedores, poder promover uma Saúde de qualidade e talvez o maior de todos os desafios, oferecer uma cidade onde todos possam trafegar com segurança e para isso precisamos de um grande investimento em infraestrutura urbana.

Quem faz parte do seu secretariado e como foi definida a escolha dos nomes?

Nossa equipe está sendo selecionada “á dedo”, contamos com profissionais habilitados e capacitados onde temos certeza de que, junto comigo e com meu vice, Celso Antoniel, daremos um novo rumo à Capital da Amizade, rumo ao progresso e à melhora da qualidade de vida que nossa população merece. Alguns nomes ainda estão sendo definidos, em breve divulgaremos todos.

Desde outubro, quando venceu as eleições, participa de encontros e reuniões com deputados estaduais e federais. Qual balanço realiza até o momento?

Assim que vencemos as eleições “arregaçamos as mangas” e fomos à luta. Visitamos inúmeros deputados, tanto estaduais como federais, também estivemos em Secretarias de Estado e Ministérios, além de nos encontrarmos com o governador Geraldo Alckmin para tratarmos de assuntos de alta relevância para nosso município.

Durante a primeira semana realizou visitas em diversos departamentos municipais. Qual o panorama que tem até o momento da Prefeitura?

Estamos sendo muito bem recebidos nos departamentos por onde passamos. São colaboradores ansiosos por uma atenção, por melhores condições de trabalho e não mediremos esforços para proporcionarmos o melhor para eles, assim temos a certeza de que a atenção será recíproca.

Também, durante a semana, recebeu a visita de diversos vereadores. Como pretende se relacionar com o Legislativo?

Nosso gabinete está aberto para a população e para os vereadores não seria diferente. Recebemos todos com atenção onde discutimos idéias na eminência de oferecer o melhor para nossa população. Queremos ter uma Câmara participativa, unidade num só objetivo. A campanha eleitoral se findou no dia 2 de outubro de 2016, às 17h, não temos que ter rivalidade política. No que depender de nossa administração, Executivo e Legislativo seguirão unidos no propósito de alavancar nosso município. Pretendemos nos reunir constantemente com os nobres edis para trocarmos idéias e juntos traçarmos um rumo melhor para nossa cidade.

Qual mensagem deixa aos lucelienses?

Sou fisioterapeuta e por atuar na área da Saúde, dou muita importância á ela e estarei sempre em busca de recursos para sanar todas as necessidades.

Farei questão de ter ao meu lado o vice-prefeito, Celso Antoniel. A população terá nossa inteira dedicação, trabalho e esforço, baseados na honestidade e integridade, ainda zelando com extrema lisura e bom senso pelo destino de nossa cidade e do bem-estar de todos os lucelienses, faremos tudo o que for possível para melhorar a qualidade de vida da nossa população.

Lucélia precisa reencontrar o seu caminho do crescimento, de ordem e de progresso, acreditamos que, com nosso trabalho, com a confiança e colaboração de todos, iremos recuperar o tempo perdido, pois juntos venceremos e faremos da Capital da Amizade uma cidade melhor.