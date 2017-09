A Prefeitura de Adamantina e o Sesi (Serviço Social da Indústria) promovem no próximo dia 23 de setembro, a ‘Praça do Amanhã’. A ação será realizada no recinto poliesportivo e contará com várias atividades gratuitas. O evento terá a presença do presidente do Sesi, Paulo Skaf, para assinatura de convênio do PAF (Programa Atleta do Futuro), que será executado pela empresa madrinha Adasebo.

O ‘Praça do Amanhã’ é um projeto itinerante que percorre todo o estado de São Paulo, oferecendo o que há de melhor e mais novo em todas as áreas de atuação do Sesi e do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) – cultura, esporte, educação e qualidade de vida, para toda a comunidade, de forma gratuita.

No local, também estarão a unidade móvel de nanotecnologia do Senai para que os moradores possam tirar dúvidas sobre essa área de desenvolvimento tecnológico e a unidade móvel de nutrição do Sesi, com orientações sobre alimentação saudável. Haverá ainda apresentações musicais, danças e brinquedos infláveis para toda garotada e atendimentos a saúde para toda a população.