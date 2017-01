Pós em Engenharia de Segurança do Trabalho da UniFAI abre inscrições no dia 16

O curso de Pós-Graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) abre inscrições a partir do dia 16, uma segunda-feira. A aula inaugural está prevista para o dia 17 de março, uma sexta-feira.

De acordo com o coordenador do curso, Prof. Dr. Fabrício Rimoldi, esta pós-graduação destina-se a todos aqueles profissionais graduados em Engenharia e Agronomia com CREA registrado.

“Os objetivos do curso são os de capacitar profissionais para elaborar e desenvolver programas se segurança contra acidentes do trabalho para empresas e indústrias, visando também à formação de empreendedores na área. Há uma excelente demanda para o mercado, pois as empresas necessitam de assessoria para os cursos e programas de prevenção de acidentes no ambiente de ação profissional”, destacou Rimoldi.

O curso

O curso de Especialização em Engenharia e Segurança do Trabalho tem por objetivo desenvolver nos profissionais de nível superior na área de Engenharias, Agronomia e Arquitetura, portadores do CREA, a capacidade de desenvolver em programas de segurança e se responsabilizarem pelas normativas de segurança da empresa, indústria e etc.

Além disso, o curso pretende também capacitar empreendedores para uma gestão empresarial estratégica na área de Segurança do Trabalho. Para tanto, o profissional terá uma formação transdisciplinar, somando conhecimentos de Legislação e Normas Técnicas, Gerência de Riscos, O Ambiente e as Doenças do Trabalho, Prevenção e Controle de Riscos em Máquinas, Proteção do Meio Ambiente e Higiene do Trabalho.

Para mais informações basta acessar o Portal da UniFAI (www.unifai.com.br, clicando na aba de Pós-Graduação). As inscrições podem ser feitas em contato com o Núcleo de Prática de Pesquisa (NPP) pelo telefone (18) 3502-7080.