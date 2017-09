A bancária Teresinha Fredi, que já atuava como colaboradora voluntária no Fundo Social de Solidariedade de Adamantina, é a nova presidente do órgão. Sua posse foi oficializada na noite desta quinta-feira (31), em uma cerimônia no anfiteatro da Biblioteca Municipal. Ela assume a presidência no lugar da primeira-dama, Marisa Cardim, que desde 1º de janeiro estava à frente do órgão.

O Fundo Social de Solidariedade é uma estrutura ligada ao Poder Executivo que realiza ações em diversas áreas, no suporte a demandas sociais. Realiza campanhas anuais de arrecadação de alimentos e agasalhos e conduz as atividades do Centro de Capacitação Profissional, que funciona na alameda Armando Salles de Oliveira, proximidades do Centro de Saúde.

Marisa disse que tomou a decisão considerando, sobretudo, aspectos familiares e profissionais, que impedem sua dedicação na proporção e na responsabilidade que o Fundo Social exige, sobretudo diante da importância e relevância do trabalho, voltado aos temas da comunidade, em especial no campo da formação profissional, qualificação e requalificação, com focos no emprego e renda.

A primeira-dama destacou os compromissos profissionais como professora na UniFAI (Centro Universitário de Adamantina) e as tarefas familiares, sobretudo com os cuidados dos três filhos – de 20, 11 e 9 anos – e a atenção aos seus pais e sogros, que atravessam problemas de saúde, exigindo a participação e revezamento de todos na partilha das responsabilidades com os tratos e cuidados especiais.

Marisa destaca também a grande carga de atribuições ligadas ao município, que recai ao marido prefeito, exigindo dela uma maior presença em casa, na atenção e educação e acompanhamento dos filhos. “Esse momento vivido pela Prefeitura tem exigido muito do Márcio e por isso preciso me desdobrar mais em casa, no suporte aos nossos filhos e aos nossos pais”, completa.

Sem possibilidade de conciliar, e visando assegurar que as ações do Fundo Social tenham liderança e direcionamento, houve a decisão de identificar uma outra pessoa que pudesse estar à frente e conduzir esses trabalhos. “O Fundo Social é de uma responsabilidade muito grande e exige uma pessoa com tempo para se dedicar à comunidade”, reforça. “Tentei, me dediquei, porque é um trabalho que gosto muito, mas tive que fazer essa escolha”, continua.

Sobre o perfil da nova dirigente, a professora Marisa Cardim endossa sua história, capacidade e competência. “A Teresinha sempre se colocou como colaboradora e voluntária ativa, bastante envolvida, e ao ser convidada se prontificou a conduzir o Fundo Social”, disse. “Tenho certeza que os trabalhos serão tocados com amor, carinho e muita responsabilidade, e em tudo que couber meu apoio, estarei à disposição para somar”, finaliza Marisa.