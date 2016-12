Por que os homens também devem treinar membros inferiores?

É comum observar no ambiente da academia que a maioria homens se dedicam ao treinamento resistido, musculação, executando diversas séries, e também aos métodos, com cargas para peito, costas, ombros, bíceps, tríceps e abdômen. Enquanto isso, a perna é deixada em segundo plano. Quando trabalhada, é apenas uma passagem pelas cadeiras adutora, abdutora, extensora e LegPress para finalizar o treino.

Da cadeira flexora, muitos passam a quilômetros de distância. E quando indagado pelo motivo de não fazer este exercício, a maioria dos homens vai apresentar preconceito, dizendo que é um aparelho feminino, que não quer ficar com o bumbum para cima, entre outras argumentações.

“Grande engano”, destaca o personal trainer Rafael Tiezzi Belluci. “O treino em si é importantíssimo para as mulheres, afirmação que praticamente todos os frequentadores de academia concordam. A razão para isso é o forte apelo estético desta região (incluindo os glúteos) para elas. Contudo, a musculação não é apenas estética. E, por isso, os homens podem se beneficiar, e muito, com este tipo de treino”.

Como é possível?

O profissional explica que aproximadamente 40% da musculatura do corpo estão nos membros inferiores. “Vários estudos demonstram que o treinamento de força estimula a produção de testosterona, principal hormônio anabólico do corpo masculino. Aqueles que não treinam pernas estão negligenciando um enorme potencial de testosterona”, afirma.

Este mesmo argumento vale para os que querem emagrecer. “Quanto mais massa muscular tiver, mais acelerado é o metabolismo. Quem deixa de treinar membros inferiores, está deixando de desenvolver 40% da musculatura do corpo, que poderia contribuir, e muito, para a aceleração do metabolismo basal. E ganhar 1 kg de massa muscular só no tronco é bem mais complicado do que no corpo inteiro”, explica Belluci.

Outra questão é que pernas e quadris fortes servem de base para diversos exercícios para membros superiores, o que contribui para a melhora da capacidade de desenvolvimento e diminui as chances de lesão.

“Este mesmo raciocínio vale para praticamente todos os esporte, visto que é raro um esporte em que os membros inferiores tenham pouca importância no desempenho e na prevenção de lesões”, comenta.

O personal trainer também destaca a fator estético. “O homem que treina muito tronco e negligencia as pernas, fica parecendo uma coxinha de rodoviária de ponta cabeça”, brinca.

Exercícios ideais

Um bom treino de pernas deve incluir os exercícios primários (multiarticulares), como agachamento, LegPress, avanço, entre outros, e ser complementado com os específicos, como extensores e flexores. “E, se for comparar com os agrupamentos musculares superiores, os músculos inferiores precisam de um volume maior de treino, tanto nas séries como nas repetições”, disse Belluci. “Deixe o preconceito de lado. Preserve sua saúde”, finaliza.

5 razões para você parar de dar desculpas e treinar pernas:



:: Ter um corpo proporcional;

:: Não há substituto para o treino de pernas em termos de hipertrofia;

:: Não, você não tem pernas grandes;

:: Mais massa muscular no corpo inteiro;

:: Mais força mental.

Serviço

Colaborou: Nó de Gravata