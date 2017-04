Policiais militares fazem aniversário surpresa para criança que sonha em ser PM

Apaixonado pela PM (Polícia Militar) desde pequeno, o estudante Pietro Ferreira da Silva Piaí, de 11 anos, teve um surpresa especial na manhã desta segunda-feira (10). Policiais militares de Adamantina prepararam uma festa de aniversário e concretizaram um sonho do aluno do 5º ano, da Emef Profª Teruyo Kikuta.

Tudo começou com uma visita inusitada de Pietro a sede da 2ª Companhia do 25º BPM/I. “Ele entrou pedindo para tomar água, momento que disfarçou, jogou uma cartinha e foi embora. Logo depois, um dos policiais encontrou a carta com o pedido especial, que sensibilizou toda a Companhia. Foi quando iniciamos uma pesquisa sobre a vida de Pietro e descobrimos que ele comemorava aniversário neste domingo (9)”, conta o Comandante da 2ª Companhia, Capitão Júlio Marcelo Romagnoli.

Na carta, escrita de próprio punho e direcionada aos “policiais heróis”, o pequeno Pietro pedia um presente especial: uma farda da PM. “Desde pequeno, ele sempre foi encantado pelo trabalho da Polícia Militar. Mas, acreditávamos que era algo de criança. Ele foi crescendo e essa paixão também foi aumentando. No ano passado, começou a participar de atividades no Corpo de Bombeiros nas manhãs de sábado e domingo, oportunidade que conhece a rotina da Corporação. E, este ano, fui surpreendida com a entrega da carta”, disse a mãe Cláudia Joana da Silva, que compareceu a homenagem juntamente com avó de Pietro, Cícera Ferreira da Silva.

E, para realizar o sonho de Pietro, os policiais militares pediram para confeccionar uma farda especial, que foi entregue na festa surpresa desta segunda. “Eles foram a minha casa ontem [domingo] e disseram que a farda ainda não estava pronta. E, hoje, me surpreenderam com essa linda festa. Estou muito feliz. Um dia serei igual a eles”, diz o estudante.

Para a homenagem, os policiais aguardaram o deslocamento da turma de Pietro para uma outra sala de aula, onde receberia uma pequena palestra. Assim, com a sala do homenageado desocupada foi possível levar os salgados, doces, bolo e refrigerante, além dos presentes ao Pietro.

Depois de tudo pronto a turma retornou à sala e foi surpreendida com a festa, principalmente Pietro, que se encantou com a homenagem. “A Polícia Militar se emociona em poder realizar essa atividade, que contou com a sensibilização, colaboração e empenho de todo o efetivo”, completou o Capitão Julio.

Participaram também da festa especial o juiz da Vara da Infância da Comarca de Adamantina, Carlos Gustavo Urquiza Scarazzato, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária.