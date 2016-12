Polícia Rodoviária intensifica fiscalização na SP-294

Fiscalização é redobrada com período de festas do final de ano

O movimento nas estradas da microrregião de Adamantina já começa a aumentar devido às festividades de final de ano. Por conta disso, a Polícia Rodoviária intensifica o trabalho de fiscalização e de orientação na SP-294 (rodovia Comandante João Ribeiro de Barros) e SP-425 (Assis Chateaubriant).

O principal objetivo da operação, que terá efetivo policial redobrado com a utilização de etilômetros e radares móveis, é reduzir a quantidade de acidentes graves nas rodovias estaduais.

A Polícia Rodoviária enfatiza que os maiores problemas ainda estão no comportamento dos motoristas, que abusam do álcool e do excesso de velocidade.

Se beber, não dirija!

Quem dirige após ingerir bebida alcoólica coloca em risco a vida não apenas do motorista, mas dos passageiros no veículo e das pessoas à sua volta. Por isso é importante não dirigir após beber e nem permitir que pessoas próximas tenham esse tipo de conduta.

Uma vez que o álcool é ingerido, ele ficará presente no sangue, o que significa que utilizar de recursos como manter o estômago cheio, tomar banhos gelados ou tomar um café pode até diminuir a sensação de embriaguez, mas não retira o álcool do sangue e não restabelece os reflexos normais da pessoa.

Qualquer quantidade de álcool ingerida, por mínima que seja, diminui os reflexos, fazendo com que a pessoa perca as condições para dirigir. A lei não permite nenhum nível de concentração de álcool por litro de sangue para dirigir.