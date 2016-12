Polícia Mirim encerra o ano com mais de 100 jovens inseridos no mercado de trabalho

Fragilizado devido á crise do ano anterior, 2016 começou com muitas incertezas no cenário econômico nacional. Entretanto, ao longo do ano esse contexto sofreu uma ‘’melhora’’, o que fez com que os principais setores econômicos do país reagissem, influenciando na geração de novos empregos.

Com o aumento das contratações, as oportunidades para jovens que buscam um emprego aumentaram.

No segundo semestre de 2016, foi registrado um aumento de 32,4% nas contratações de jovens aprendizes em relação ao primeiro semestre do mesmo ano, Comparado ao ano de 2015, o número de contratações aumentou de 17,2%.

Atualmente, por meio da Fundação são mais de 100 jovens no mercado de trabalho, que prestam serviços em diversas áreas, como empresas, escritórios, supermercados, e repartições públicas, número que sofre aumento a cada mês, graças a melhora gradativa na economia do país, e aos empresários que veem no jovem a possibilidade de um futuro melhor e dão a eles uma oportunidade através de uma vaga de emprego por meio da Lei 10.097/2000.

Porém, segundo a fundação, mais de 130 jovens cadastrados ainda aguardam uma vaga no mercado de trabalho, espera-se que em 2017 a demanda aumente ainda mais e esse número seja reduzido ao máximo possível.

A Polícia Mirim de Adamantina agradece a todos os parceiros que contribuem dia a dia com o sucesso da Fundação e deseja a todos um Feliz Ano Novo repleto de paz, esperança, amor e saúde.