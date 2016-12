Polícia Ambiental encontra ‘arsenal’ em residência em Flórida Paulista

A Polícia Militar Ambiental apreendeu na manhã desta quinta-feira (22) sete armas de fogo que estavam em uma residência localizada em Flórida Paulista. Durante busca no imóvel, foram encontradas três espingardas de calibre 12, um rifle de calibre 22, um revólver de calibre 38, uma pistola de calibre 380 e uma pistola de calibre 635, além de várias munições de diversos calibres.

De acordo com a corporação, duas equipes dirigiram-se ao local e informaram a moradora da casa sobre o teor de uma denúncia recebida pela polícia de posse ilegal de armas de fogo.

A moradora, segundo a polícia, confirmou que havia armas na residência e que eram de seu sobrinho. O homem não estava no local.

De acordo com a polícia, foi feito contato telefônico com o proprietário das armas e ele confirmou a posse. O homem ainda informou, conforme a corporação, que não há documentação alguma e que não compareceria no local.

Depois de apreendidas, as armas e munições foram encaminhadas à Delegacia da Polícia Civil, em Flórida Paulista, onde o envolvido será indiciado por posse ilegal posteriormente.