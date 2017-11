A Polícia Militar de Adamantina realizou nova apreensão de droga e arma de fogo na tarde desta segunda-feira (27). A ocorrência está em andamento.

Pelas informações iniciais, no final de semana um indivíduo conhecido pelos meios policiais por praticar diversos crimes, como tráfico de drogas, teria brigado em frente a uma casa noturna na avenida Adhemar de Barros e efetuado um disparo de arma de fogo. Apesar das testemunhas não terem registrado boletim de ocorrência, a informação chegou à Polícia Militar, inclusive de quem teria efetuado o disparo.

Na tarde desta segunda, durante diligências para confirmar ocorrido, os policiais militares foram até a casa do então suspeito, local que foi encontrado um tijolo de maconha e porções de drogas.

Ao ser indagado sobre o fato, o indivíduo confirmou o disparo, durante uma discussão, e informou que a arma estava na residência de um outro rapaz, que por sua vez disse que o armamento estava com um terceiro, com quem foi localizado um revolver calibre 38 com as munições, algumas intactas e outras deflagradas.

Mais informações sobre o andamento da ocorrência em instantes.