A Polícia Militar de Adamantina divulgou balanço das operações de fiscalização realizadas durante o feriado prolongado da Independência na cidade. Entre os dias 7 a 10 de setembro, foram feitas 87 autuações de trânsito por infrações diversas, sendo que sete carros, seis CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e cinco documentos de veículos foram apreendidos.

O 1º tenente PM Eder Mazzini Bressan explica que as blitz são realizadas rotineiramente em diversos pontos do município, como próximas as vias de acesso e áreas de grande circulação. Segundo ele, a ação é realizada para reforçar a segurança no município. “Dessa forma a 2ª Cia de Adamantina busca, de maneira incessante, garantir a segurança necessária aos cidadãos”, ressalta.

Ainda, segundo balanço da Polícia Militar, do total de autuações sete foram por embriaguez ao volante, sendo cinco condutores presos em flagrante, ficando à disposição da Justiça. Um dos motoristas pagou fiança, podendo responder em liberdade, e outro fez exame de coleta de sangue, para posterior apresentação aos autos, também podendo responder em liberdade.

Com informações do Siga Mais