A música faz parte do nosso cotidiano. Dos momentos alegres até os mais introspectivos, os sons musicais embalam o nosso dia-a-dia. Para alguns, a música é mais que uma trilha sonora, é um hobby, uma paixão ou até uma profissão, onde encontram nas cordas de um vilão ou nas batidas de uma bateria, por exemplo, a motivação para a vida.

Para estes amantes da música que a Playout Instrumentos Musicais se tornou referência regional. E, neste mês, a loja completa um ano com a gestão de Lucas Bratifich Pinheiro e Danilo Pessoa de Souza, que trazem um conceito diferenciado para Adamantina e região. “A nova gestão vem com a proposta de repaginar o apoio à cultura musical, que é uma das fortes características da região de Adamantina. É com esse intuito que temos fortalecido os laços com os músicos regionais, buscando oferecer o merecido suporte, além do preço competitivo e variedade de produtos”, destacam.

Desde agosto de 2.016, à frente de uma das mais conceituadas lojas de instrumentos musicais do extremo interior paulista, os jovens empreendedores trazem diversas novidades visando inovar em um mercado tão tradicional, como é o musical. “Nossa motivação é a realização do sonho de consolidar nossa própria marca de instrumentos musicais, amplificadores valvulados e acessórios. Apesar da marca já existir, temos como objetivo abranger a distribuição nacional. Aproveitamos a tradição que a Playout possui na região para conhecer de perto o perfil de nossos clientes e ajudá-los a resolver os desafios que enfrentam desde o aprendizado até a carreira musical”, explicam.

Para comemorar aniversário, a Playout está com uma promoção especial até sábado, 26 de agosto. Toda a loja com 10% de desconto, além de diversas novidades. “Oferecemos toda a linha de equipamentos, acessórios e instrumentos musicais nacionais e importados, atendendo também com serviços de Luthieria e Manutenção. Nossa equipe está pronta a atender aos mais diversos gostos e necessidades dos clientes, desde projetos sonoros de igrejas até o som residencial como, por exemplo, caixas ativas com entrada para pen-drive e conexão Bluetooth”, enfatizam.

O showroom da Playout fica na alameda Armando Salles de Oliveira – 431, no centro da cidade (ao lado do antigo cinema). “Oferecemos flexibilidade na negociação, facilidade no pagamento e atendimento personalizado. Venham conhecer a nova Playout e conferir nossa promoção de aniversário”, convidam.