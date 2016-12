Pibid da UniFAI participa de Encontro Nacional das Licenciaturas

Duas supervisoras do Subprojeto de Pedagogia do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) das Faculdades Adamantinenses Integradas (FAI), agora Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) participaram do VI Encontro Nacional das Licenciaturas (Enalic), realizado concomitantemente ao V Seminário Nacional do Pibid, ao IV Encontro Nacional de Coordenadores do Pibid e ao X Seminário Institucional Pibid PUC-PR.

Os eventos foram realizados de 14 a 16 de dezembro nas instalações da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), em Curitiba (PR), e contaram com a participação de aproximadamente 2,5 mil pessoas de todo o país.

Orientadas pela coordenadora de área do Subprojeto Pibid/Capes/UniFAI, Profª Ma. Siomara Augusta Ladeia Marinho, as supervisoras Ângela Christina Soares e Ana Paula Tarifa apresentaram um trabalho oral intitulado “Salas homogêneas na organização escolar e a contribuição das ações do Programa Pibid na promoção e auxílio da aprendizagem”.

“O resultado da pesquisa promove a reflexão que uma escola que escolha organizar salas homogêneas deve dispor de recursos e apoios adequados, além de aplicar estratégias de intervenção e de avaliação adequadas”, avaliou Ana Paula Tarifa. “Importa ao educador criar condições e organizar o processo de ensino-aprendizagem de forma que o aluno tenha a possibilidade de atingir o sucesso”, completou Ângela Soares.

Para a coordenadora de área Siomara Marinho, é importante destacar a interação entre Educação Básica e o Ensino Superior. “Esse é um dos diferenciais do Pibid, pois ele possibilita a troca de conhecimento entre esses níveis de ensino: de um lado o Ensino Superior, que forma o futuro professor e, de outro lado, a Educação Básica que, como o próprio nome já diz, é a base do sistema educacional, proporcionando maior contato com a realidade de sala de aula para os acadêmicos que serão os futuros educadores”, afirmou.

O Pibid

O Pibid é um programa do Ministério da Educação (MEC), gerenciado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), que visa o aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a Educação Básica.

O programa concede bolsas a alunos de licenciatura participantes de projetos de iniciação à docência desenvolvidos pela UniFAI em parceria com escolas de Educação Básica da Rede Pública de Ensino.