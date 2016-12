PIB da microrregião alcança R$ 2,8 bilhões, aponta IBGE

O PIB (Produto Interno Bruto) da microrregião de Adamantina alcançou R$ 2,8 bilhões em 2014, conforme balanço divulgado no último dia 14, pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Adamantina e Osvaldo Cruz representam quase 40% do PIB da microrregião, formada por 14 municípios. Em compensação, Pracinha e Flora Rica possuem os menores índices regionais.

Quando o assunto é o PIB per capita, que é o valor final de bens e serviços produzidos em um determinado local, dividido pela população, a ordem dos municípios é diferente. Inúbia Paulista alcança a primeira colocação da microrregião, com R$ 30.546.

Oeste Paulista

O PIB do Oeste Paulista atingiu R$ 21,1 bilhões no período, aponta IBGE. Número que apresenta um crescimento de 7,6% no comparativo com o balanço anterior, de 2013, quando os municípios da 10ª RA (Região Administrativa) do Estado de São Paulo somaram R$ 19,6 bilhões.

O levantamento levou em consideração o PIB dos municípios brasileiros entre os anos de 2010 e 2014 e, pela primeira vez, divulgou também os três principais segmentos econômicos em cada município. Tais setores foram classificados a partir de seu VA, que é a contribuição ao PIB pelas diversas atividades econômicas, obtida pela diferença entre o valor bruto da produção e o consumo intermediário absorvido por essas atividades.

O maior VA do Oeste Paulista foi apresentado pelo setor de serviços, seguido pela indústria, com um montante de aproximadamente R$ 4 bilhões. Outro dado relevante apontado pela pesquisa é que 14,3% da economia dos municípios da região é dependente da atividade de administração, saúde e educação pública e seguridade social, que adicionou o equivalente a cerca de R$ 3 bilhões ao PIB regional. Por sua vez, a agropecuária, protagonista em outras épocas, foi responsável pela adição de R$ 1,6 bilhão ao montante total.

Juntos, os setores acumularam um valor bruto total de R$ 19,4 bilhões. Com o restante, que atingiu R$ 1,6 bilhão decorrente de impostos líquidos de subsídios sobre produtos, os 53 municípios da região de Presidente Prudente acumularam PIB de R$ 21,1 bilhões em 2014.

PIB microrregião de Adamantina