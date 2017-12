No primeiro caso, um agente da Penitenciária de Pracinha foi agredido por um detento no período da manhã.

A Polícia Civil informou que a cela, que fica no raio 6, foi aberta para o banho de sol e um dos presos deu socos e chutes no agente, de 39 anos. O funcionário foi atendido na enfermaria do presídio com dores na perna e um corte no rosto. A polícia ainda relatou que o preso vai ser ouvido posteriormente em uma audiência ainda sem data definida. A vítima deverá passar por exame de corpo de delito.