Pedagogia da UniFAI faz doação de materiais pedagógicos adaptados às APAEs

O curso de Pedagogia do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), realizou em dezembro de 2016 a VIII Mostra de Materiais Pedagógicos, entre os dias 9 e 11, com trabalhos focados nas disciplinas de ‘Alfabetização: Projetos Pedagógicos Interdisciplinares’, ‘Arte e Educação’ e ‘Educação Especial’.

O evento teve por objetivo expor o desenvolvimento e a adaptação de materiais produzidos pelos universitários da Instituição por meio de pesquisas e que prometem auxiliar a aprendizagem significativa. “Conseguimos integrar todos os conhecimentos em prol de um serviço à comunidade”, explicou a Prof. Ma. Siomara Augusta Ladeia Marinho, que coordenou a Mostra. “Os eixos temáticos devem ficar estabelecidos e compreendidos em uma ação integrada para que as pesquisas e os estudos acadêmicos sejam bem delineados”, emendou.

Na primeira noite, os alunos do 4º termo do curso de Pedagogia expuseram materiais voltados ao tema de Arte e Educação, desenvolvidos a partir dos eixos temáticos teatro, música, dança e artes visuais. Cada aluno apresentou o produto que escolheu criar. O planejamento dos projetos é elaborado em conjunto e com a participação dos discentes, valorizando-os como criadores de uma obra de arte.

Na quinta-feira, 10 de dezembro, foi a vez dos estudantes do 2º termo do curso exporem suas criações a partir do tema Alfabetização e Projetos Pedagógicos Interdisciplinares, com o intuito de conscientizar e reaproveitar material reciclável, fazendo brinquedos e jogos com foco na alfabetização e letramento.

O último dia da Mostra focou em materiais pedagógicos adaptados destinados a alunos da Educação Especial, desenvolvidos por integrantes do 6º termo do curso de Pedagogia. “Essa é uma das coisas que mais me deixa feliz ao fazer o projeto: aquilo que desenvolvemos não vai virar apenas uma nota da disciplina, vai ajudar pessoas e uma instituição que tem um trabalho admirável que são as APAEs [Associações dos Pais e Amigos dos Excepcionais]”, contou Silvia, aluna do 6º termo de Pedagogia que, junto de sua colega Graziele, desenvolveu o jogo da velha. “Conversamos bastante para entender como faríamos o produto. Quando você fala em projeto para uma criança especial, o foco é sempre olhar o produto final. Mas também é preciso avaliar o processo de desenvolvimento do produto”, disse a aluna.

Durante as apresentações realizadas pelos grupos, o ambiente foi invadido pelas reflexões dos estudantes sobre a construção dos seus projetos. “Foi um aprendizado muito bom, trabalhando em equipe ficamos mais motivados e comprometidos, afinal um dependem do outro e todos são responsáveis pelas falhas e pelo sucesso”, completou Danilo, outro aluno do curso e participante da Mostra.

Os objetos expostos na VIII Mostra de Materiais Pedagógicos Adaptados do curso de Pedagogia da UniFAI foram doados às APAEs de Adamantina e Lucélia.