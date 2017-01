PAT de Adamantina passará por reestruturação para melhor atender as demandas locais

Nesta quinta, 5, o Prefeito do Município de Adamantina, Márcio Cardim, se reuniu com o Diretor Regional da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho (SERT-SP), Thiago Rodrigues, oportunidade em que foi discutida a reestruturação do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Adamantina, a fim de evitar o seu fechamento. O Secretário de Administração, Evandro Pereira de Souza, e o representante do PAT de Adamantina, Silvio de Luca, também participaram do encontro.

O Diretor da Regional da SERT-SP se comprometeu a agilizar junto à Secretaria Estadual de Relações do Trabalho e também ao Ministério do Trabalho a liberação da numeração do PAT local, o que possibilitará ao PAT de Adamantina ter condições de executar e desenvolver todos os trabalhos propostos pelo MTE e pela SERT.

“Dentro de aproximadamente quinze dias,o PATde Adamantina já estará apto para começar a emitir as Carteiras de Trabalho, um dos primeiros passos para a sua reestruturação”, destaca Thiago Rodrigues, Diretor da Regional da SERT-SP de Presidente Prudente.

O Programa Frente de Trabalho, pelo qual o Estado oferece uma bolsa no valor aproximadamente de R$ 400,00 aos selecionados, também foi pauta da reunião. A Prefeitura de Adamantina também articulará junto ao Governo do Estado de São Paulo para sua inclusão no referido programa. Outro pleito municipal é a reativação dos Cursos de Qualificação Profissional, voltados aos desempregados que estão a procura de uma nova oportunidade de emprego.