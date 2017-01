PAT de Adamantina inicia emissão da carteira de trabalho

Dede segunda-feira (16), o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Adamantina, passou a contar com mais um serviço: a emissão de CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social).

O cidadão que necessitar do documento pode se dirigir à sede do órgão, localizado na Alameda dos Expedicionários nº 864, próximo ao Campus I da UniFAI, das 8h às 11h e das 13h às 16h.

Reestruturação

Em outubro de 2016, o PAT local foi notificado sobre o encerramento de suas atividades, diante de medidas de contenção de despesas pelo Governo Estadual. As intervenções do Poder Executivo e do Poder Legislativo do município, com o apoio do parlamentar Ed Thomas junto à Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Governo do Estado resultaram na manutenção dos serviços ofertados pelo posto em Adamantina.