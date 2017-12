Os últimos anos, o Natal de Adamantina foi marcado pelas formas inusitadas da chegada do Papai Noel à cidade. E, para este não ser diferente, a Prefeitura prepara uma grande festa na praça Élio Micheloni, às 20h, neste domingo (3).

A vice-prefeita, Ana Maria Romanini Micheloni, destacou que este ano a decoração natalina não será realizada em todo o centro, como de costume, devido limitação orçamentária e o bom senso de não dedicar grande volume de recursos financeiros na decoração natalina, sobretudo pelo custeio ficando todo ao poder público.

“É uma sobrecarga de responsabilidades e obrigações, sobretudo neste primeiro ano de governo, que impossibilita dedicar recursos financeiros além daquilo que definimos como essencial”, explica Ana. “Tentamos buscar parcerias, ouvimos diversos setores do comércio e lideranças e também fizemos nossas colocações, mas acabamos ficando sozinhos nesse projeto”, completa.

Ela explica ainda que a praça Élio Micheloni teve sua estrutura paisagística revitalizada, com supressão de árvores doentes (com risco de cair), replantio de outras espécies e plantio de grama. O local vai contar com a Casa do Papai Noel. “Agradeço a todos os nossos colaboradores, funcionários e voluntários, e temos a certeza que esse resgate é o começo de uma nova temporada de fim de ano, que volta a ser mercada pela alegria”, disse. “É o reinício, um ressurgimento, que vai nos emocionar e inspirar a fazer mais”, finaliza.