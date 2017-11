O Rotaract Club – clube parceiro do Rotary Club de Adamantina – realiza uma importante ação de conscientização em alusão à campanha Novembro Azul, nesta segunda-feira (27).

Trata-se da palestra: “Câncer de próstata: saiba mais sobre a doença” que será ministrada pelo médico urologista, Alex Saurin, a partir 20h, na sede social do Rotary Club de Adamantina.

De acordo com o presidente do Rotary Club, Fernando Barusso, o encontro é aberto a toda população e tem apoio da Rede de Combate ao Câncer de Adamantina. “Convidamos toda a população a comparecer e prestigiar esta importante palestra que busca contribuir com a saúde do homem através de ações preventivas”, destacou o presidente.