Com assinatura do digital influencer Tinho Freitas, a festa ‘Babado, confusão e gritaria’ promete agitar o sábado (9), no Moby Dick Bar, em Adamantina. Entre as atrações, que animarão o lançamento do canal no YouTube do blogueiro, estão Pablo Vittar Cover e os DJs Netto Nunes e Michele Farias.

Os convites para a festa são vendidos na loja New Griffe, por R$ 10. Também estarão sendo vendidos na bilheteria do bar. O evento começa às 23h.

Novo canal

Conhecido pela sua forma descontraída de contar histórias, o digital influencer dá um novo passo e lançará seu novo canal no YouTube, que terá vídeos semanais de assuntos diversos.

“Minha carreira de blogueiro começou como uma brincadeira e hoje, graças a Deus, estou sendo reconhecido regionalmente. Sou instablogger, conto histórias divertidas nas histories do Instagram, muitos já me seguem por ser um influenciador e porque gostam da forma natural que mostro meu dia”, conta.

Atualmente Tinho Freitas tem mais de 20 mil seguidores no Instagram.

Conheça mais:

Instagram: @tinhofreitass

Fan page: Tinho Freitas Oficial