O momento do Osvaldo Cruz Futebol Clube foi coroado nesta semana com o convite, por parte da FPF (Federação Paulista de Futebol), para que a cidade seja sede, em 2.018, de uma das chaves da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Mais do que sediar: Osvaldo Cruz vai, também, disputar o torneio que abre de forma oficial o calendário do futebol brasileiro e reúne atletas de todas as partes do país.

“Deus abençoou e esse presente está vindo para Osvaldo Cruz e região. Um evento maravilhoso, onde, durante o mês de janeiro, os gols de domingo que passam no Fantástico são da Copa SP, vamos ter a presença de emissoras como ESPN Brasil Globo, Sportv, Rede Vida”, destacou o presidente do Osvaldo Cruz, Rubens Romanini Júnior.

Assinatura

A expectativa é de que ainda nesta semana, o prefeito de Osvaldo Cruz, Edmar Mazucato (PSDB), assine o documento enviado pela FPF para que tudo seja oficializado.

Segunda vez em Osvaldo Cruz

A Copa São Paulo irá desembarcar em Osvaldo Cruz pela segunda vez na história. Em 2.014, o Grupo E, que seria disputado em Marília, acabou parando em Osvaldo Cruz graças à interdição do estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal (Abreuzão).

Naquele ano, faziam parte do Grupo E: Marília, Internacional de Porto Alegre, Rio Claro e Brasília.

Em 2.018, porém, será a primeira vez na história que Osvaldo Cruz irá disputar a Copinha.

Para Romanini, sediar a competição, e disputar, vai fazer com que a marca Osvaldo Cruz seja ainda mais valorizada. “A marca, o nome Osvaldo Cruz vai estar sendo elevada. É a valorização do nome da cidade, e dentro das quatro linhas, que vai estar sendo representada por um time muito bem treinado pelo nosso técnico Luciano Baiano”, finalizou Romanini.