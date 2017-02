Osvaldo Cruz abre inscrições para curso de teatro

Inscrições deverão ser feitas no Departamento de Cultura, no prédio do ‘Cine São José’

O Departamento de Cultura de Osvaldo Cruz está com inscrições abertas para curso de teatro. Ao todo, são três turmas divididas em infantil (5 a 12 anos com aulas aos sábados das 9h às 12h), adolescentes (de 13 a 17 anos com aulas as segundas-feiras, das 19h às 21h) e adulto (a partir dos 18 anos.

Nesta turma o público alvo são professores, coordenadores, advogados, publicitários e outros profissionais que trabalhem diretamente com o público. As aulas serão às terças-feiras, das 19h as 21h).

As inscrições deverão ser feitas no Departamento de Cultura, no prédio do ‘Cine São José’, das 9h às 12h e das 13h às 18h. A taxa de inscrição é de apenas R$10.

O início das aulas será no dia 11 (infantil), 13/2 (adolescentes) e 14/2 (adulto). Mais informações pelo telefone: (18) 3528-6420.