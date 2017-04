Compartilhar no Facebook

Talvez seja injusto ou prematuro avaliar um Governo em apenas 100 dias. Mas este curto período pode dar ao cidadão uma pequena noção do que serão os outros 1.360.

Geralmente um novo prefeito quando assume passa os primeiros meses atacando seu antecessor. Como justificativa a uma aparente incompetência em resolver problemas emergenciais, tudo passa a ser culpa do ex-prefeito que deixou de fazer isso ou aquilo.

Mesmo com uma situação caótica encontrada na prefeitura em janeiro deste ano, o prefeito Márcio Cardim pouco atacou seu antecessor. Ao contrário, procurou nestes 100 dias conhecer a realidade da cidade e seus maiores problemas.

Arregaçou literalmente as mangas. Fez questão de participar pessoalmente de mutirões de limpeza, pegou na enxada e deu o exemplo de que todo e qualquer cidadão precisa fazer a sua parte visando uma melhor cidade.

Nesses 100 dias em apenas uma semana não viajou para São Paulo ou Brasília. Fez importante aproximação com os Governos, secretários de Estado, ministros, deputados, entidades e autoridades.

Em Adamantina reativou praticamente todos os conselhos. Criou outros, como o Conselho do Comércio Varejista. Estimulou e participou de encontros com entidades de classe e associações de bairros, visando assim, inteligentemente, a participação da comunidade na gestão do município.

Fez também importante aproximação com os vereadores e exigiu de seu secretariado empenho nas decisões a serem tomadas.

Em 100 dias Márcio Cardim retomou discussões como as casas populares, agricultura familiar, creche, monitoramento de câmaras, FATEC, os desafios da saúde com o curso de medicina, a realização de eventos esportivos como JORI e Jogos Regionais já para os próximos anos, usina de lixo, entre outros.

Neste tempo pagou algo em torno de R$ 3 milhões de dívidas de seu antecessor, o que literalmente impediu a Prefeitura de realizar importantes obras, como o recapeamento de ruas e avenidas.

100 dias são poucos para avaliar um prefeito. Mas Márcio Cardim conseguiu neste tempo mostrar sua maneira de administrar. A comunidade que o abraçou na campanha, o elegendo com expressiva votação, no geral tem aprovado suas primeiras atitudes e entendido os graves problemas enfrentados.

Daqui para frente, Márcio Cardim precisa acabar de colocar a casa em ordem e fazer com que Adamantina realmente trilhe o caminho do progresso já que os desafios são muitos. Até agora pouco apareceu de efetivo na administração municipal, mas sabemos que sementes estão sendo plantadas. E o que a cidade irá colher, só o tempo dirá.

Cabe à população participar, cobrar e ter paciência em certas questões. Cabe ao prefeito Márcio Cardim mostrar ao que veio com ações efetivas. Espera-se que Márcio Cardim seja um gestor que vise às próximas gerações, com qualidade de vida, educação e geração de emprego e renda.