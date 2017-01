Oeste Paulista perde quase 6,5 mil empregos formais em 2016

Dados divulgados pelo Ministério do Trabalho nesta sexta-feira (20) indicam que os 56 municípios do Oeste Paulista fecharam o ano de 2016 com um saldo negativo de 6.498 empregos formais.

O setor com a maior perda de empregos formais foi o da indústria de transformação, com saldo negativo de 3.584 vagas. Na agropecuária, a queda foi de 991 vagas. No comércio, foram fechadas 703 vagas. Já no setor de serviços, a perda foi de 553 postos de trabalho com carteira assinada. A construção civil perdeu 311 empregos, enquanto a administração pública fechou 277 vagas.

Ainda conforme os dados do Ministério do Trabalho, os setores de serviços industriais de utilidade pública, com saldo negativo de 64, e de extração mineral, com a perda de 15 vagas, fecharam o balanço de 2016 do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) na região de Presidente Prudente.

Dos 56 municípios do Oeste Paulista, apenas 17 terminaram o ano de 2016 com saldo positivo no Caged.

O desempenho da região de Presidente Prudente também foi negativo em 2015, mas com a perda de 2.360 postos de trabalho, segundo o Caged. Em 2015, dois setores da economia tiveram saldos positivos nos empregos formais no Oeste Paulista: a agropecuária, com 851, e o de serviços, com 675 vagas.

Já os setores da indústria de transformação (-1.502), da construção civil (-1.163), do comércio (-1.103), da administração pública (-78), de serviços industriais de utilidade pública (-29) e de extração mineral (-11) apresentaram desempenho negativo em 2015.

A tabela abaixo mostra o saldo do Caged, em 2016, nas 56 cidades da região de Presidente Prudente.

Veja na tabela abaixo o desempenho das 56 cidades do Oeste Paulista no Caged em 2015.