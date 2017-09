A Oeste Corretora de Seguros completa 25 anos de atuação em setembro. Para comemorar a data, a empresa de Adamantina realiza ações especiais durante todo o mês, como neste sábado (23), quando toda a população está convidada a levar seu veículo para realizar manutenção do ar-condicionado e check-up preventivo, gratuitamente.

Esta ação comemorativa reafirma o compromisso da empresa, fundada pelo empresário Marco Antonio de Souza, de proteger sonhos e projetos, através de produtos e serviços do setor de seguros, de seus clientes, parceiros e fornecedores.

Referência nacional

A Oeste iniciou sua trajetória de forma tímida, em 1.992. Durante anos, se especializou no desenvolvimento de seguros populares, de baixo custo, e, este trabalho fez com que a empresa se tornasse referência no Oeste Paulista na comercialização de seguros de vida. Atualmente, a Oeste atende mais de 9 mil clientes em cerca de 40 municípios da região.

O profissionalismo e a excelência no atendimento rápido a acidentes e sinistros fizeram com que a empresa, aos poucos, também conquistasse empresários e indústrias. No final da década de 1.990, os serviços de consultoria em gestão de risco expandiram a atuação da Corretora para todo o território nacional.

Inovação

Mesmo com a consolidação da empresa, a Oeste continua inovando e busca novos caminhos para o futuro. Nos últimos dois anos, com a gestão da segunda geração da empresa o diretor Marco Filho, a marca, estrutura e equipe foram renovadas, sempre com o compromisso de levar o melhor serviço e atendimento aos clientes.

“Em um mundo cada vez mais digital, a Oeste acredita que a tecnologia deve aproximar as pessoas, porém, não substituir a presença do consultor e do corretor de seguros. Pois, quando você tem um problema, quem te ampara, socorre e ajuda a resolvê-lo são pessoas, e não sistemas”, afirma Marco Filho.

Melhor custo-benefício

A Oeste trabalha com uma grande variedade de seguradoras, adequando custos e benefícios para cada perfil de cliente. Esta visão também se aplica em produtos: além de seguros populares, como automóvel, residência, vida e viagem, a Oeste oferece ainda serviços de consultoria em proteção financeira, patrimonial, gestão de riscos e gestão de benefícios empresarial.

Ações promocionais

E, para comemorar os 25 anos de atuação, a empresa convida a população de toda a região para participar das ações comemorativas neste mês de setembro.

Neste sábado, além dos serviços de manutenção de ar-condicionado e check-up preventivo gratuito para automóveis, a Oeste garantirá a diversão da garotada. A ação especial, que acontecerá em frente à sede da empresa, na alameda Dr. Armando Salles de Oliveira, 361, também contará com brinquedos infantis.

Outra promoção da Oeste é para quem contratar seguro de vida este mês. Além do cliente não pagar a primeira parcela do seguro, o mesmo valor será doado para o Lar Cristão de Adamantina com objetivo de ajudar as crianças que são assistidas pela Instituição. “A Oeste é uma empresa formada por pessoas apaixonadas em cuidar de pessoas. E, a responsabilidade de contribuir por uma sociedade melhor também faz parte disso. Por isso, nossa empresa participa constantemente de ações e promoções assistenciais”, destaca o diretor Marco Filho, que finaliza: “desafios não vão faltar, porém, a mesma disposição em proteger sonhos que marcou o sucesso dos 25 anos da Oeste se mostra muito presente na busca da empresa em superá-los. Que venham os próximos anos!”.