O verdadeiro sentido do Natal

Então é natal, período em que as pessoas se sensibilizam e se confraternizam, cumprimentam-se e expressam sentimentos e emoções mútuas. É um período em que os corações estão em festa e a sensação de paz invade os lares e toma conta do nosso ser. É justamente neste contexto que eu peço licença para abordar um assunto que normalmente é negligenciado, porém, extremamente importante em todo ambiente no qual estivermos inseridos, o amor e suas diversas vertentes, uma vez que o expressamos, embora de forma bem distinta, relativamente a cada pessoa e que, nem sempre é percebido ou adequadamente interpretado.

Desse modo, você sabia que o amor se manifesta através de um conjunto de linguagens bem específicas? Então, ela foi “decodificada” por um terapeuta familiar, chamado Gary Chapman, que também é conferencista e percebeu que o amor transcende as palavras verbalmente manifestadas e se solidificam muitas vezes em pequenos gestos ou ações que podem fazer uma grande diferença do ponto de vista de quem as recebe. Vamos conhecê-las:

1- Palavras de afirmação: São palavras que tem efeito positivo sobre quem as recebe. Pode ser um elogio, um reconhecimento ou mesmo uma palavra de afeto, como: Eu te amo; como sou feliz com você; puxa, você é forte e inteligente minha filha; eu tenho tanto orgulho de você. Estas palavras não precisam ser utilizadas exclusivamente com familiares, pelo contrário, podem (e devem) ser usadas em sociedade, tais como: Parabéns; lhe desejo paz, saúde, sucesso e prosperidade (Importante: Não precisa ser só no natal!);

2- Qualidade de tempo: Importante compreender que, não é quanto tempo nós temos pra ficar junto daqueles que amamos que faz a diferença, mas a qualidade desse tempo. Pense: Quantas vezes você está em algum lugar mas na realidade não está lá? Sim, fisicamente está presente, mas a cabeça e o coração estão em outro tempo ou lugar completamente diferentes, com isso, deixa de aproveitar aquele momento com as pessoas que ama e perde, com isso, o poder de apreciação das pequenas coisas, porém, belas e sublimes. Eu mesmo, só me dei conta da importância desse tempo presente quando voltava de viagem, pois passava muito tempo longe de casa e com isso perdia eventos importantes, como as datas comemorativas, aniversários e eventos dos filhos na escola, então, cada vez que eu voltava de viagem, cheio de saudade, passei a apreciar mais cada momento, por mais simples que fossem, e então, sempre que possível, registrava cada coisa que as crianças faziam, são momentos que carrego na mente e no coração.

3- Presentes: Normalmente as pessoas relacionam presentes apenas aqueles que atendem aos apelos comerciais da mídia ou que têm algum valor financeiro agregado, no entanto, precisa levar em consideração que os presentes têm o propósito de homenagear, de alguma forma, quem os recebe, assim, quanto mais personalizado for, melhor! Logo, pode ser uma carta escrita à mão, um bilhete com um recado, uma frase de apoio escrita numa folha de caderno do filho ou talvez um recado com expressão, do tipo: “- Filho, pai te ama! dentro da lancheira dele”. Deixe sua criatividade fluir!

4- Gestos de serviço: Que tal fazer algo que você nunca fez antes pelas pessoas que você ama? Quem sabe preparar um belo jantar ou, se você não tiver habilidades culinárias, arrumar a mesa para uma refeição em família, ou quem sabe consertar uma maçaneta quebrada ou simplesmente trocar a lâmpada do corredor que está queimada, colocar o lixo para a coleta ou lavar uma louça? Enfim, coisas simples que quando feitas de boa vontade expressam o nobre sentimento de quem os emite. Então, o que dizer dos inúmeros heróis anônimos que se prestam a fazer serviços voluntários em favor de quem precisa, não apenas nesse período de natal, mas durante todo o ano: Equipes de pessoas que preparam e servem alimentos, doam roupas e agasalhos, fazem campanhas para coleta de brinquedos para presentear crianças carentes que não recebem sequer uma manifestação de afeto, que dirá um brinquedo?!

5- Toque físico: Também não podemos esquecer de um gesto que, simbolicamente é muito nobre, o toque físico, que tem o propósito maior de chegar ao coração do outro, isso significa, que nós podemos “tocar” fisicamente o outro por meio de um sorriso, um gesto, um olhar sereno e acolhedor.

Então, desejo que neste natal você seja luz e que viva intensamente cada momento junto aqueles que ama, e que você seja portador de boas energias irradiando a alegria, a paz e a harmonia pois essa é a energia que quanto mais doamos mais recebemos em retribuição, a do VERDADEIRO AMOR! FELIZ NATAL!