Noriko Saito é eleita presidente da ACREA

A professora Noriko Saito foi eleita na noite de quinta-feira (2) presidente da ACREA (Associação Cultural, Recreativa e Esportiva de Adamantina), cujos associados são integrantes da colônia japonesa local. A ex-vereadora se torna a primeira mulher a dirigir a instituição, desde sua fundação.

Chapa liderada por Noriko tem como vice-presidente Yuske Miyamura e venceu por 59 votos a 12 a chapa da situação, liderada por Luciano Hashioka, que tinha como vice o atual presidente, Shoiti Shimoda.

Noriko foi vereadora em Adamantina, no período de 2013 a 2016. Agora no comando da ACREA, tem o desafio de promover um trabalho que agregue os associados, fortaleça a instituição e reafirme seus trabalhos no campo do esporte – sobretudo o atletismo – e na promoção de ações culturais e recreativas direcionadas à manutenção da memória e das tradições nipônicas na cidade.