Em seu primeiro mês à frente da administração de Adamantina, o prefeito Márcio Cardim (DEM) priorizou várias frentes para solucionar problemas urgentes na cidade como falta de medicamentos gratuitos nos postos de saúde, problema no aterro sanitário, coleta de lixo, malha viária esburacada, além da frota de máquinas sucateada e falta de mão de obra, os principais desafios segundo relevou ao IMPACTO.

Diante de tantos desafios, Cardim faz um balanço do seu primeiro mês de gestão. “Recebemos uma dívida de R$ 4,8 milhões da gestão anterior. Para conseguirmos tocar o Município precisamos pagar dívidas antigas e isso leva quase leva ao colapso. Estamos buscando equacionar esta questão, mas não está sendo fácil. Cardim afirmou também que para equilibrar as contas, determinou cortes em vários setores para diminuir gastos na Prefeitura.

Falta de medicamentos

Segundo o prefeito, quase metade da dívida atual da Prefeitura, R$ 2,3 milhões são referentes somente a dívidas com fornecedores de medicamentos. “Só para se ter uma ideia, somos obrigados a quitar esta dívida se quisermos efetuar novas compras. Se não existisse dívida, já teríamos iniciado investimento em várias frentes do município. Infelizmente esta situação atrapalha o início da nossa gestão, mas, com trabalho e dedicação iremos superar esta fase”, enfatiza.

Déficit de servidores

Um dos graves problemas herdado por Cardim foi a falta de mão de obra para realizar serviços gerais. “Não tínhamos funcionários para ajudar na coleta de lixo, limpeza de praças e recapeamento das ruas da cidade. Encontramos como dificuldade neste aspecto. De imediato, contratamos 12 novos funcionários (convocados por meio do concurso feito no ano passado) para reforçar o trabalho nestas três grandes frentes.

Aterro sanitário

Dentre os problemas que precisam ser solucionados imediatamente, Cardim destaca que o principal deles é a situação do lixo produzido pelos adamantinenses. “Precisamos resolver a questão do aterro sanitário, bolsão de galhos, usina de reciclagem e resíduos sólidos que estão todos com suas licenças vencidas perante a Cetesb (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental). Esta situação do lixo é complexa. Precisamos de um projeto de encerramento do aterro que deveria ser ter sido feito nos últimos dois, mas não fizeram.

Não temos recursos para encaminhar 30 toneladas de lixo/dia para o município de Quatá que custaria aos cofres públicos R$ 184 mil por mês”, enfatiza.

Asfalto

Cardim afirmou ao IMPACTO que a Prefeitura já adquiriu 50 mil quilos de emulsão asfástica para iniciar o trabalho de recapeamento em toda cidade. “Teremos o reforço de quatro servidores, convocados por meio do concurso público, para atuar na equipe de tapa buracos que contará com duas frentes. Assim que terminar o período de chuva intensificaremos o trabalho. O que temos que fazer é continuar comprando emulsão asfáltica e fazer constantemente correções nas vias. Precisamos fazer a prevenção”, afirma.

Frota sucateada

Um dos problemas mais graves que a cidade enfrente está relacionado ao sucateamento de maquinários, revela o Chefe do Executivo. “Recebemos uma frota sucateada, não temos equipamentos de grande porte para fazer o serviço render com caminhões, tratores e retro escavadeiras. Para deixar a cidade limpa precisamos de maquinários. Não basta ter pessoas qualificadas para realizar o trabalho se não temos maquinários em bom estado. Vamos ter que trabalhar muito para restabelecer este setor”, diz.

Prejuízos com a chuva

O prefeito revelou que ainda não sabe qual o valor do prejuízo que as chuvas causaram na cidade. “É difícil calcular neste momento”, disse ao IMPACTO.

A preocupação do Executivo, neste momento, é com a situação do Parque dos Pioneiros. “O estrago foi grande no local e teremos que fazer um trabalho de recuperação. A única forma que vejo para isso acontecer, é o Município assumir esta missão. Precisamos fazer um projeto total e depois fazer a recuperação nos locais onde houve desmoronamento retirando os tubos e colocando aduelas. Este trabalho pode ser feito pela Prefeitura para diminuir custos. Neste momento, estamos fazendo levantamento para ver se o Município tem condições de custear. Ficar esperando dinheiro dos governos Estadual e Federal pode ser uma utopia”, enfatiza. Cardim revela ao IMPACTO que mentem conversa com o MPE (Ministério Público Estadual) pedindo prazo para solução do problema. “Solicitamos que a população evite transitar em cima dos tubos ou próximo aos buracos. A população deve ficar longe do Parque dos Pioneiros até que comece a reforma”, alerta o prefeito.

Apoio da população

Sobre a receptividade da população neste primeiro mês de gestão, Cardim está satisfeito com o retorno. “A receptividade tem sido excelente. A população tem entendido os problemas que o Município passa e tem acompanhado a dedicação do Executivo juntamente com o Legislativo para resolver as demandas. Acredito que a população tem que estar em sintonia com o Poder Público. Por exemplo, no sábado (4), teremos um mutirão de limpeza no Jardim Adamantina e precisamos da população mobilizada. A comunidade na pode cruzar os braços e achar que o Executivo e o Legislativo irão resolver tudo, pois, não irão. É preciso parceria”, enfatiza Cardim.

Parceria com Legislativo

Neste primeiro mês, Cardim estreitou as relações com o Legislativo que segundo ele, é parceiro do Executivo na administração da cidade. “Estamos tendo um apoio incondicional da Câmara. Os vereadores estão em sintonia com a Administração Municipal e participam ativamente dos projetos, além de estarem a par dos problemas. Vamos fazer uma gestão parceira, onde Executivo e Legislativo se ajudam mutuamente e quem mais ganhará é a população desassistida que precisa do Poder Público”, conclui.