Mulheres são presas com drogas que seriam levadas para penitenciária

Uma das indiciadas escondia um invólucro de entorpecente no órgão genital.

Quatro mulheres, de 36, 29, 28 e 20 anos, foram presas por tráfico de drogas por volta das 21h30 desta quinta-feira (5), no km 570 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Osvaldo Cruz. Segundo informações da Polícia Militar (PM), foram localizados cinco invólucros de maconha, dos quais um estava escondido no órgão genital de uma das mulheres. Também foram apreendidos dois tabletes da mesma droga e um invólucro de cocaína.

De acordo com a PM, elas confessaram que levariam os entorpecentes para companheiros que estão presos na penitenciária de Pacaembu. Ao todo, as mulheres levavam 2,143 quilos de maconha e 220 gramas de cocaína.

Também foram apreendidos R$ 492 em dinheiro e dois celulares. De acordo com a polícia, as mulheres vinham de São Paulo (SP) para o Oeste Paulista em uma van, de cor preta, com placas da capital paulista. Durante fiscalização de rotina, uma equipe policial deu sinal de parada ao veículo, mas o motorista não obedeceu ao comando, sendo necessário realizar acompanhamento.

Após abordagem e revista interna, as drogas foram encontradas em uma sacola preta. As mulheres foram levadas para a Delegacia da Polícia Civil, em Osvaldo Cruz, para posterior remoção à Cadeia de Adamantina, ainda conforme a PM.