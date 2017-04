Mulher é presa por tráfico de drogas na rodoviária de Adamantina

Uma mulher, de 34 anos, foi presa no final da madrugada desta quarta-feira (5), por tráfico de drogas no Terminal Rodoviário de Adamantina. Durante fiscalização a uma linha de ônibus do Expresso Adamantina, a moradora de Itapetininga (SP) foi flagrada com maconha e cocaína.

A mulher, que estava com uma criança de quatro anos, foi abordada por volta das 5h50 por policiais da Força Tática, que encontram na bagagem da passageira 0,620 kg de maconha e 0,195 kg de cocaína, além de balança digital e material para embalar a droga.

Ela recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e foi apresentada ao plantão da Polícia Civil de Adamantina, onde a autoridade policial ratificou o flagrante, mantendo-a presa à disposição da Justiça. Já a criança está aos cuidados do Conselho Tutelar para demais providências.