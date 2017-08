A Prefeitura de Adamantina interditou os parques infantis das praças Euclides Romanini (dos Patos) e da Estação (do Foguete), além do Parque dos Pioneiros, atendendo recomendação da 1ª Promotoria de Justiça de Adamantina. A medida, divulgada na manhã desta quarta-feira (30), em nota enviada a imprensa, é anunciada após a morte de uma criança, de 6 anos, em um brinquedo para cadeirantes no Parque dos Pioneiros no domingo (27).

A recomendação, assinada pela Promotora de Justiça, Viviane Zaniboni Ferreira Barrueco, faz parte do inquérito civil nº 14.0182.0000951/2017-9 que apura as condições dos playgrounds infantis do município.

No ofício encaminhado a Prefeitura, o Ministério Público recomenda que a Administração Municipal promovesse, dentro de 48h, a interdição dos parques infantis existentes no Município até que sejam devidamente fiscalizados pelos órgãos competentes e declarados regulares. A Prefeitura recebeu o ofício às 16h48, desta terça-feira (29).

Além disso, a promotoria “determina a realização de vistoria nos referidos locais, sanando as irregularidades que eventualmente venham a ser constatadas, após o que e mediante nova vistoria a ser realizada pelos órgãos competentes, poderão ser liberados para o uso público”, consta no ofício nº 367/17, da 1ª PJ de Adamantina.

A Administração Municipal solicita a “compreensão e a colaboração da população para o cumprimento das recomendações do Ministério Público”.