O motorista de um caminhão ficou preso nas ferragens do veículo por cerca de quatro horas após se envolver em um acidente de trânsito na madrugada desta segunda-feira (27), na SP-425 (Rodovia Assis Chateaubriand), em Rinópolis.

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros de Osvaldo Cruz, ele perdeu o controle da direção, por volta das 4h10, aquaplanou e caiu em uma ribanceira de aproximadamente seis metros fora da pista.