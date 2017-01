Moto Clube Justiceiros do Asfalto inaugura sede em Adamantina

O Moto Clube Justiceiros do Asfalto, inaugurou no sábado (14), sua sede na Rua Guerino Dorigo, 274 na Estância Dorigo, em Adamantina. O evento contou com a presença de integrantes de 16 moto clubes que vieram de diversos municípios da região e participaram de um churrasco 0800, animado pela bando do Moto Clube Garagem 21.

A presidente do grupo fundado no dia 1 de Outubro de 2016, Claudia Shimada, comemorou a conquista e disse que o local servirá para momentos de confraternização e reuniões diversas envolvendo os 17 associados de Adamantina, Lucélia e Inúbia Paulista.

Claudia disse ainda que o moto clube surgiu de encontros de amigos, que decidiram formar os Justiceiros do Asfalto com a finalidade de unir amigos. “Objetivo maior é união e paixão por motocicletas, além de realizar viagens de passeio e turísticas, e encontros de outros grupos”, destaca.

Os integrantes do moto clube Justiceiros do Asfalto, farão reuniões todas as quintas-feiras, na nova sede.